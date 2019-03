Köln (dpa) - Alfred Biolek (84) ist zum TV-Abstinenzler geworden. «Ich schaue kaum noch Fernsehen, zappe durch, bleibe selten irgendwo hängen», sagte der frühere Fernsehmoderator («Boulevard Bio») der «Süddeutschen Zeitung am Wochenende» in einem Gespräch mit der Köchin Sarah Wiener in Köln.

Von dpa