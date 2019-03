29-Jähriger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen beim Überqueren einer Straße in Gütersloh von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige sei hinter einem stehenden Bus auf die Straße getreten, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde er von dem Wagen einer 37-Jährigen erfasst. Laut Polizei prallte er mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert. Der 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa