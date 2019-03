Köln (dpa/lnw) - Trotz des fröhlichen Karnevalstrubels will Köln heute zum zehnten Jahrestag des Archiveinsturzes an die Opfer des Unglücks erinnern. Die Schull- und Veedelszöch sollen in der Nähe der Einsturzstelle für einige Minuten stoppen. Die älteste Kölner Traditionstanzgruppe « Hellige Knäächte un Mägde », die den Zug mit anführt, werde zum Gedenken an die Opfer einen Tanz aufführen, teilte die Organisation ArchivKomplex mit. Zur Unglückszeit um 13.58 Uhr will Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Unglücksort einen Kranz niederlegen und die Glocken der Südstadt-Kirchen sollen läuten.

Beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 3. März 2009 waren zwei junge Männer ums Leben gekommen. Unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Die Stadt schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 1,3 Milliarden Euro.

Ursache für das Unglück sind laut Urteil des Kölner Landgerichts Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Strecke. Demnach hatten Arbeiter in der Baugrube einen Gesteinsblock nicht entfernt, so dass sich ein Loch in einer Betonwand bildete. Durch dieses brachen am Unglückstag Wasser und Sand in die Grube ein und entzogen dem Archiv den Boden.

Das Landgericht hat inzwischen einen Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) und den Oberbauleiter einer Baufirma zu Bewährungsstrafen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.