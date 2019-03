«Schull- un Veedelszöch» gestartet: 7000 Jecken laufen mit

Köln (dpa) - In Köln hat sich am Sonntag um 11.11 Uhr ein großer traditioneller Karnevalsumzug in Bewegung gesetzt. Bei den «Schull- un Veedelszöch» präsentieren dieses Jahr rund 7000 Schüler, Lehrer und Jecken aus den Kölner Stadtvierteln ihre selbst gemachten Kostüme. Der Umzug gilt als Generalprobe für den Rosenmontagszug durch die Domstadt, weil er teils identische Wege einschlägt.

Von dpa