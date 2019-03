Berlin (dpa) - Bayer-Vorstandschef Werner Baumann sieht in einem ausgeprägtem Risikobewusstsein eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland. Es fehle an «Chancenorientierung», sagte der Vorstandsvorsitzende des Agrarchemie- und Pharmakonzerns der «Welt am Sonntag» und fügte hinzu: «Wir sind immer zuallererst vom Risiko beseelt. Hätte Amerika unsere Vorschriften, wären Amazon oder Google dort wahrscheinlich nie so erfolgreich geworden. Mit voller Hose gewinnen Sie eben keinen 100-Meter-Lauf.»

Von dpa