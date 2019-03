Köln: Kostümierter Mann von Straßenbahn erfasst und getötet

Köln (dpa/lnw) - Ein kostümierten Mann ist von einer Straßenbahn in Köln überrollt worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der 35-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag auf den Gleisen gelegen, als sich eine Straßenbahn näherte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 29-jährige Fahrer habe erst zu spät bremsen können und den Mann überrollt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der genaue Unfallhergang wurde zunächst noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Mann an den Gleisen gegen drei Uhr früh nahe der Haltestelle Stegerwaldsiedlung gesehen haben.

Von dpa