Kölner Motivwagen fahren bei starken Böen zum Aufstellplatz

Köln (dpa) - Von Böen gebeutelt, sind die großen Motivwagen des Kölner Rosenmontagszugs am Montagmorgen von der Wagenbauhalle im Stadtteil Braunsfeld zum Aufstellplatz in der Südstadt gefahren. Einige der großen Pappmasche-Figuren schwankten im Wind leicht hin und her. Die Kolonne passierte umgestürzte Straßenschilder, abgefallene Äste und jede Menge Abfall von den Feiern des Vortages, der vom Wind über die Straßen gefegt wurde. Die Kölner Karnevalisten verzichten wegen der Böen diesmal auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen im Zug.

Von dpa