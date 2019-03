Düsseldorfer Rosenmontagszug findet statt: aber später

In der NRW-Landeshauptstadt kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 müsste er abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte starke Windböen vor allem für den Vormittag vorhergesagt - in der Spitze mit Stärken von 8 bis 9. Am Nachmittag sollte der Sturm aber abflauen. In den Karnevalshochburgen Köln und Mainz sollen die Umzüge ebenfalls rollen, in etwas einschränkter Form.