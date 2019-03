Düsseldorf entscheidet ganz kurzfristig über Rosenmontagszug

Köln/Düsseldorf (dpa) - In Düsseldorf wird voraussichtlich erst wenige Stunden vor dem geplanten Start des Rosenmontagszugs entschieden, ob die Wagen wirklich rollen können. «Wir werden wohl eher noch die Nacht abwarten», sagte der Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval, Hans-Peter Suchand, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. «Dass wir losziehen wollen, ist unbestritten. Bisher sind wir auch noch zuversichtlich und hoffen, dass das Sturmtief an Düsseldorf vorbeizieht.»

Von dpa