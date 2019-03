Grammozis-Debüt misslingt: Niederlage in Bielefeld

Schon vor dem Klos-Tor war Bielefeld am Sonntag überlegen und hatte durch Andreas Voglsammer (19.) eine weitere Großchance. Die Gäste kamen durch Tobias Kempe erst in der 38. Minute zu einem Schuss auf das Arminia-Gehäuse. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel scheiterte Marvin Mehlem für die nun stärker auftretenden Hessen am Pfosten.