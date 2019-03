SC Magdeburg gewinnt beim Bergischen HC mit 27:23

In der Uni-Halle Wuppertal gingen die Magdeburger zwar in Führung (2:0/2.), dann aber ergab sich eine zerfahrene Partie, in der der SCM seine Stärken nur selten ausspielen konnte. Eine Unterzahl der Gäste nutzte der BHC, um die Partie zu drehen (3:4/11.). Magdeburg kam nicht in sein gefürchtetes Tempospiel. Als der SCM mit drei Toren führte (9:6/22.), sah es kurzzeitig nach der Spielkontrolle aus, aber keine vier Minuten später führten wieder die Gastgeber (10:9/25.). Der SCM ging aber mit zwei Toren Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause war der Vorsprung aber sofort weg (12:12/32.), diesmal reagierte die Magdeburger jedoch konsequenter als in der ersten Hälfte. Begünstigt durch eine Überzahl setzte sich der SCM auf drei Tore ab (16:13/39.) und baute den Vorsprung auf fünf Treffer aus (21:16/45.). Zwar konnte der BHC noch einmal auf 23:26 (58.) verkürzen, aber am Magdeburger Sieg änderte das nichts mehr.