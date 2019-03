Labbadia zu Spekulationen: «Will keinen doppelten Boden»

Wolfsburg (dpa) - Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg will von einem möglichen Engagement beim FC Schalke 04 aktuell nichts wissen. «Ich bin jetzt hier und habe Spaß daran. Ich mache mir keine Gedanken an anderen Vereinen. Es gebührt sich nicht, über andere zu reden. Es ist nicht mein Ansinnen, einen doppelten Boden zu haben», sagte Labbadia nach dem 1:1 gegen Werder Bremen am Sonntag dem TV-Sender Sky.

Von dpa