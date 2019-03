Hunderttausende Narren zu Rosenmontagszügen erwartet

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Unter stürmischem Vorzeichen erreicht der Straßenkarneval in Deutschland am Rosenmontag heute seinen Höhepunkt. Voraussichtlich mehrere hunderttausend Zuschauer werden die bunten Umzüge verfolgen. In Köln soll aus Sicherheitsgründen auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen verzichtet werden. Grund ist Sturmtief «Bennet». In Düsseldorf soll der Umzug um 13.30 Uhr statt 11.50 Uhr anrollen. Dort kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 müsste er abgesagt werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte starke Windböen vor allem für den Vormittag vorhergesagt - in der Spitze mit Stärken von 8 bis 9. Am Nachmittag sollte der Sturm aber abflauen. In Köln gibt es keine so klare Marke.

Von dpa