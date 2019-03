US-Präsident Trump als «Schmutzengel» im Karneval

Ein AfD-Anhänger in einer Badewanne beschwert sich über die Beobachtung durch einen Schlapphut vom Verfassungsschutz und schreit «Spanner!». Ein kirchlicher Würdenträger in einer Hängematte symbolisiert ironisch die «schonungslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche». Der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly und sein Team wollen zwölf Mottowagen in den Rosenmontagszug schicken.

Die provokanten, satirischen Wagen sind weit über Deutschland hinaus bekannt. Wegen der Sturmwarnung soll der Zug in diesem Jahr später als zunächst vorgesehen starten.