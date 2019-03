Ochtrup (dpa/lnw) - Das Sturmtief «Bennet» hat in Nordrhein-Westfalen mehrere Bäume umstürzen lassen und vermutlich ein Todesopfer gefordert. Im münsterländischen Ochtrup starb am Vormittag ein 37-Jähriger in einem Auto, als es von einem Baum getroffen wurde. «Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt», sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt.

Von dpa