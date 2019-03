Lastwagen mit 112 Schweinen in Brand geraten

Ochtrup (dpa/lnw) - Nach einem Schweinetransporter-Brand in Ochtrup sind 64 der Tiere getötet worden. Der mit insgesamt 112 Schweinen beladene Sattelzug war am Montagmittag in Brand geraten, wie die Polizei Steinfurt mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens hatte die Rauchentwicklung im Motorbereich entdeckt und sofort angehalten.