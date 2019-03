Ochtrup (dpa/lnw) - Ein mit 176 Schweinen beladener Lastwagen ist während der Fahrt in Ochtrup in Brand geraten. Mehrere Schweine starben. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte am Montag eine Rauchentwicklung im Motorbereich und hielt sofort an, wie die Polizei Steinfurt mitteilte. Die Zugmaschine geriet in Brand.

Von dpa