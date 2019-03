Wuppertal (dpa/lnw) - Der Wuppertaler Kabarettist Jürgen Scheugenpflug (62) ist nach eigenen Angaben von seinem Finanzamt vorübergehend für tot erklärt worden. «Ich hatte mich gewundert, warum eine Rückzahlung so lange auf sich warten ließ und meine Steuerberaterin gebeten, mal nachzuhaken», sagte Scheugenpflug am Montag auf Anfrage in Wuppertal.

Von dpa