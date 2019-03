Staatssekretärin nimmt Kramp-Karrenbauer in Schutz

Güler hatte am Montagmorgen bereits einen entsprechenden Tweet abgesetzt, den sie wenig später aber wieder löschte. Güler: «Ich fand meinen Tweet zu Kardinal Meisner treffender, der so einige Karnevalswitze über sich ergehen lassen musste und worüber sich selten jemand - erst recht nicht in diesem Umfang - aufgeregt hat.» Über Meisner schrieb Güler bei Twitter: «Auf einmal erscheint der ehm. Kardinal Meisner von Köln retrospektiv wie eine Humorkanone. Mein Gott, was hat der Mann an Karnevalswitzen über sich ergehen lassen müssen... bekam dabei kein bisschen Solidarität, keine offenen MdB-Briefe ans Festkommitee, alles war jut...»

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte mit einer Fastnachtsrede in Stockach (Baden-Württemberg) für Empörung gesorgt. Zu der Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht sagte sie: «Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist die Toilette.»