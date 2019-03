Rechte Chats stürzen NRW-AfD ins Chaos

Nazi-Talk, Plausch unter Freunden, unter gleichgesinnten Parteifreunden, der aber bekannt geworden ist und jetzt die Partei erneut in die Schlagzeilen bringt. Klar ist: Die AfD steuert auch in NRW auf einen Machtkampf zu. Oder eine Radikalisierung, wie sie im Osten schon lange zu beobachten ist. „Die Hälfte der Kreisverbände liegt im Graben“, sagt ein Kreisverbandsmitglied.

Schon in der Vergangenheit war der Chef des AfD-Bezirks Münster, Steffen Christ, mit seiner Wortwahl negativ aufgefallen. Im Vorfeld einer Rede des umstrittenen, ultrarechten AfD-Politikers Björn Höcke hatte Christ Europa mit einer Ritterburg verglichen und gesagt: „Es ist höchste Zeit, die Zugbrücke wieder hochzuziehen und die Krokodile im Burggraben zu füttern und nicht die Schmarotzer aus aller Welt.“ Schon damals hatte es nach Recherchen unserer Zeitung den Ruf nach Konsequenzen gegeben. Die allerdings blieben aus.

Vonseiten des AfD-Kreisverbandes Münster wird jetzt auf ein hartes Vorgehen gegen den Bezirksvorsitzenden gedrängt: „Wir können solche Herrschaften nicht gebrauchen“, fordert der münsterische AfD-Vorsitzende Martin Schiller einen Rauswurf. Schiller, zugleich Beisitzer im Landesvorstand, zeigte sich sicher, dass es auf Landesebene eine Mehrheit für den Rauswurf geben werde. Doch dies ist keineswegs sicher.

Die Veröffentlichung der Whats-App-Äußerungen findet nämlich vor dem Hintergrund eines Machtkampfs auch und gerade innerhalb der Parteispitze statt. Während der AfD-Landesvorsitzende Helmut Seifen (Gronau) einen für die Partei ­moderaten Kurs verfolgt und sich auch jetzt öffentlich für einen Parteiausschluss von Christ ausspricht, steht Parteivize Thomas Röckemann eher dem nationalistischen Flügel nahe. Wiederholt äußerte er die Erkenntnis, in seiner Partei sehe er keine Nazis. Insider gehen davon aus, dass die Machtfrage auf einem Sonderparteitag ausgetragen wird. Ob Seifen sich dann an der Spitze halten kann, ist eher ungewiss. ­Zuletzt hatte dieser die in Teilen extremistische Be­wegung „Der Flügel“ des thüringischen Landesparteichefs Höcke als eine Gefahr bezeichnet. Er wird wissen, warum.