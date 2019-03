Tottenham-Coach Pochettino warnt vor BVB: «Großes Team».

Dortmund (dpa) - Tottenham-Coach Mauricio Pochettino geht mit großem Respekt in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. Trotz des 3:0-Erfolgs seiner Mannschaft drei Wochen zuvor im ersten Duell mit dem Revierclub erwartet der Fußball-Lehrer eine schwere Partie. «Dortmund ist ein großes Team und Tabellenführer der Bundesliga. Wir müssen vergessen, dass wir 3:0 führen, und dürfen nicht an das Hinspiel denken,» sagte der 47 Jahre alte Argentinier am Montag vor dem Abschlusstraining seines Teams in der Dortmunder Arena.

Von dpa