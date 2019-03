Evonik kurz vor dem Verkauf des Methacrylat-Geschäfts.

Essen (dpa) - Der Spezialchemiekonzern Evonik steht kurz vor dem Verkauf seines Methacrylat-Geschäfts. Der Bereich, der unter anderem einen Grundstoff für Plexiglas herstellt, soll für drei Milliarden Euro an den Finanzinvestor Advent International gehen, wie Evonik am Montagabend in Essen mitteilte. Der Kaufvertrag werde aktuell beurkundet. Zudem fehlt noch die formelle Zustimmung des Aufsichtsrates.

Von dpa