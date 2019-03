Moers (dpa/lnw) - Nach dem Unfall eines Gefahrgut-Zuges bei Moers soll der Verkehr auf dem reparierten Streckenabschnitt am Wochenende wieder laufen. Die Arbeiten an den Schienen seien so gut wie abgeschlossen, teilte ein Bahnsprecher am Dienstag mit. Jetzt werde die Oberleitung repariert.

