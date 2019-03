Handballer Wiede fällt für Länderspiel gegen die Schweiz aus

Kamen (dpa) - Handball-Nationalspieler Fabian Wiede fällt für das Testspiel am Samstag (14.00 Uhr) in Düsseldorf gegen die Schweiz aus. Der Rückraumspieler habe sich im EHF-Cup-Spiel der Füchse Berlin am vergangenen Wochenende verletzt, sagte Bundestrainer Christian Prokop am Dienstag im Rahmen eines Lehrgangs der Nationalmannschaft in Kamen. «Er ist auf die rechte Hand gefallen und muss jetzt erst mal pausieren. Aber es wird keine Nachnominierung geben», sagte der 40-Jährige. Wie lange Wiede ausfällt, war zunächst unklar.

Von dpa