Kunst mit Fotografie: Photo Weekend zeigt 60 Ausstellungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Landschaftsfotografie aus China, Pressefotos aus den 1960er Jahren oder Bilder vom menschlichen Körper: Düsseldorf huldigt an drei Tagen der Kunstform Fotografie. Am Photo Weekend sind vom 8. bis zum 10. März in der ganzen Stadt rund 60 Ausstellungen mit Arbeiten von über 100 Künstlern zu sehen. Beteiligt sind Museen, Kulturinstitute und Galerien, die auch Künstlergespräche veranstalten. Mehrere Schauen behandeln historische und aktuelle Kunst aus China.

Von dpa