Kassenhäuschen von Fußballverein gesprengt

Drensteinfurt (dpa/lnw) - Unbekannte haben das Kassenhäuschen des Fußball-Bezirksligisten SV Drensteinfurt im Münsterland in die Luft gesprengt. Die Täter hätten am Dienstagmorgen offenbar die Metalltür des Gebäudes aufgehebelt und drinnen eine Gasflasche zur Explosion gebracht, teilte die Polizei mit. Das kleine Backsteingebäude wurde völlig zerstört. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 20 000 Euro. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Vereinskasse habe es in dem Häuschen nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Es würden Zeugen gesucht.

Von dpa