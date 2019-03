Schwerer Unfall mit Konfettikanone: Schütze meldet sich

St. Tönis (dpa/lnw) - Nach dem schweren Unfall mit einer Konfettikanone hat sich ein 14-Jähriger als Verursacher bei der Polizei gemeldet. Ein 16-jähriges Mädchen war am Rande eines Karnevalszuges in St. Tönis bei Krefeld im Gesicht schwer verletzt worden, als die Kanone ausgelöst wurde. Bei der Konfettikanone handelte es sich um eine ohne Altersbeschränkung frei verkäufliche Tisch-Konfetti-Kanone, teilte die Polizei am Mittwoch in Viersen mit. Nun werde geprüft, wie es dennoch zu dem schlimmen Unfall kommen konnte.

Von dpa