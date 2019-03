Verantwortlicher für Flughafen-Räumung weiter unbekannt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei sucht weiter nach einem unbekannten Mann, der vergangene Woche in den Sicherheitsbereich des Düsseldorfer Flughafens eingedrungen ist. «Der ist in der Masse untergetaucht. Die Ermittlungen gehen aber weiter», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag auf Anfrage. Der Unbekannte hatte am vergangenen Freitag eine Nottür geöffnet und damit eine Teilevakuierung des Airports ausgelöst. Er war von einer Überwachungskamera aufgenommen worden.

Von dpa