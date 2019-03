Bistum Essen: Seelsorge-Angebot auf Sprachassistent Alexa

Für das Bistum sei es die Chance, ein seelsorgliches Angebot gezielt für jeden Einzelnen auszuspielen, sagte Bistumssprecher Ulrich Lota . «Wir wollen etwas Gutes bieten, egal ob sich die Nutzer gerade traurig oder dankbar, einsam oder geliebt fühlen.» Umgesetzt worden sei das Projekt mit Unterstützung des «Innovationsfonds Medien» der Deutschen Bischofskonferenz.

Auch die Evangelische Kirche im Rheinland will bei den digitalen Sprachassistenten Präsenz zeigen. Am 1. März startete sie ein Pilotprojekt, bei dem Daten zu Kirchen und Gottesdienstzeiten an die Betreiber von Suchdiensten und Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Google Assistent übergeben werden. Die Protestanten wollen damit in diesen Diensten besser auffindbar sein.