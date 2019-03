Notrufnummern in Oberhausen ausgefallen

Oberhausen (dpa/lnw) - In Oberhausen sind am Dienstagabend die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Die Leitstelle der Polizei war demnach unter 0208 826 4051 erreichbar. Die Feuerwehr, die seit 18.20 Uhr betroffen war, erreichten Bürger unter der 0208 85851. Angaben zu den Gründen des Ausfalls gab es zunächst nicht. Die 110 sei «nachhaltig» gestört, hieß es. In der Stadt sollte es deshalb vermehrt Streifenfahrten und Lautsprecherdurchsagen geben.