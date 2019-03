Sperrung am Kreuz-Kaiserberg am Donnerstag

Duisburg (dpa/lnw) - Am Duisburger Autobahnkreuz Kaiserberg drohen am Donnerstag Verkehrsprobleme. Die Verbindung von der A3 aus Richtung Köln auf die A40 nach Venlo wird von 9 bis 15 Uhr gesperrt, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch angekündigte. In dieser Zeit seien Reinigungs- und Grünpflegearbeiten nötig. Eine Umleitung werde ausgeschildert.