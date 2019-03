Elsdorf (dpa/lnw) - Nach einer Karnevalsparty wollte er Alkohol und einen Laptop aus einem Festzelt klauen, doch dann ist der Dieb unter einer Theke eingeschlafen. Der 30-Jährige habe sich nach der Veranstaltung am Rosenmontag in dem Zelt in Elsdorf im Rhein-Erft-Kreis einschließen lassen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Von dpa