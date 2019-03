Berichten in sozialen Netzwerken zufolge sollen die Filme als Kamelle in die Hände von Kindern gelangt sein. Bestätigt werden könne dies derzeit aber nicht, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Mittwoch in Wülfrath.

„Das ist ganz furchtbar und geht gar nicht. Wir hatten keine Kenntnis davon“, sagte der Vorsitzende der Wülrather Karnevalisten, Roger Szielenkewitz. „Wenn es so war, bin ich zutiefst enttäuscht.“ Eine Strafanzeige war nach Angaben der Polizei in Mettmann in der Sache zunächst nicht erstattet worden.