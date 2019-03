Die Kölner Karnevalisten steckten bereits am Dienstagabend ihren Nubbel in Brand - einen symbolischen Sündenbock für ihre Vergehen im Karneval . Während der närrischen Zeit hängt die Strohpuppe an oder in vielen Kneipen. Seit einigen Jahren sind auch Nubbelinen dabei. Auch in Jülich bei Aachen beerdigen Narren jedes Jahr am Veilchendienstag ihren Lazarus mit einem Sturz in die kalte Rur.

Die Beerdigungen der Strohpuppen markieren traditionell das Ende der Karnevalssession. Seit Aschermittwoch läuft nun die Fastenzeit.