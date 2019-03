Polizei fasst Pralinendiebe

Siegen (dpa/lnw) - Die Polizei hat im Kreis Siegen-Wittgenstein eine mutmaßliche Bande von Pralinendieben gefasst. Das Trio soll unter anderem in einem Discounter mehr als 130 Packungen Schokopralinen gestohlen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Beamte fanden die süße Beute im Wert von 420 Euro im Kofferraum eines Autos. Polizisten hatten den Wagen in Hilchenbach angehalten und kontrolliert, nachdem im Zusammenhang mit mehreren versuchten Ladendiebstählen nach einem verdächtigen Fahrzeug gefahndet worden war. Gegen die drei Insassen des Autos - zwei Männer und eine Frau aus Hessen - wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Von dpa