Verband: Firmen sollen EU-Flaggen zeigen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Zeichen für Europa sollen die Firmen in Nordrhein-Westfalen Flagge zeigen. Unternehmer NRW, die Dachorganisation der Wirtschaft und Arbeitgeber im Land, appellierte an seine rund 80 000 Mitgliedsunternehmen im Land, spätestens vier Wochen vor der Europawahl Europafahnen zu hissen. Verbandschef Arndt Kirchhoff zeigte sich am Mittwoch in Düsseldorf besorgt, dass «Nationalisten und Extremisten» bei der Wahl gut abschneiden könnten. Dies wäre aus seiner Sicht auch ein Rückschlag für den Wirtschaftsstandort NRW. Die Europawahl ist in Deutschland am 26. Mai.

Von dpa