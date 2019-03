Köln (dpa) - Im harten Wettbewerb in Deutschlands Müllbranche verschwindet ein weiteres duales System vom Markt. Das Kölner Unternehmen Recycling Kontor Dual (RKD) kündigte am Mittwoch an, ab April nicht mehr in dieser Funktion tätig zu sein und begründete diesen Schritt mit «Verwerfungen am Markt».

Von dpa