An 100 Orten gleichzeitig: Unicef startet Live-Performance

Köln (dpa/lnw) - Mit einer zeitgleichen Live-Theaterperformance an 100 Orten in Deutschland will das UN-Kinderhilfswerk Unicef am 11. Mai zum Dialog über die Zukunft der Kinder aufrufen. Je 100 Akteure sollten pro Ort mitwirken, teilte Unicef Deutschland am Mittwoch in Köln mit. Mitmachen beim «Theater der 10.000» könne jeder ab 16 Jahren. Weder Vorkenntnisse noch schauspielerische Fähigkeiten seien nötig. «Wir wollen die Möglichkeiten der Kunst nutzen, um in der Wirklichkeit etwas zu bewegen», erklärte die künstlerische Leiterin Leonie Pichler. Auch in Aachen, Köln und Hamm sind Unicef zufolge Aktionen geplant.

