Spinner habe in einer Sitzung die Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses, einem siebenköpfigen Vereinsgremium bestehend aus Vorstand, Mitgliederrat, Beirat und Aufsichtsrat, über seine Entscheidung informiert. Wie in der Satzung vorgesehen, wird ein Mitglied des Mitgliederrates bis zu einer Neuwahl an Spinners Stelle in den dreiköpfigen Vorstand rücken.

Sport-Geschäftsführer Armin Veh (58) hatte nach dem 2:1-Sieg des Tabellenführers am Sonntag beim FC Ingolstadt gesagt, es gebe innerhalb des Vereins ein irreparables Problem und einen Vertrauensverlust. Namen hatte er nicht genannt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten meinte Veh aber vor allem Spinner, mit dem er sich überworfen haben soll. Der Gemeinsame Ausschuss habe bei seiner Sitzung Missfallen über Vehs Äußerungen ausgedrückt «und ihm dies eindeutig mitgeteilt», hieß es in der Mitteilung weiter.