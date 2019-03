Lennestadt (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in seiner Rede zum politischen Aschermittwoch für die Europawahl am 26. Mai geworben. Das sei «keine kleine Protestwahl», sagte er am Mittwochabend in der Schützenhalle von Lennestadt-Kirchveischede im Sauerland. «Jetzt geht es wirklich darum: Können wir wirklich ab Mai noch weltweit agieren und handeln.»

Von dpa