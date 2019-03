Bilder vom Krieg: Museum zeigt «Fotografinnen an der Front»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nur auf den ersten Blick scheinen Fotos vom Krieg eine Männerdomäne zu sein: In den vergangenen Jahrzehnten haben auch weibliche Fotografen in gefährliche Konfliktgebieten gearbeitet und heute weltbekannte Motive mitgebracht. Der Kunstpalast in Düsseldorf widmet ihnen eine Ausstellung unter dem Titel «Fotografinnen an der Front. Von Lee Miller bis Anja Niedringhaus».

Von dpa