Regen und Wind zum Wochenende

Bei Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen kann es am Samstag immer wieder regnen. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad, im Bergland zwischen 5 und 9 Grad. Am Sonntag bleibt es bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad zunächst meist trocken. Am Nachmittag ziehen dann Schauer und einzelne Gewitter über das Land. Dort, wo es gewittert, rechnen die Meteorologen mit stürmischen Böen.