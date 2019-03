Grippaler Infekt beim 1. FC Heidenheim: Spieler fallen aus

Heidenheim (dpa/lnw) - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim wird vor der Partie beim VfL Bochum am Freitag (18.30 Uhr/Sky) von einem grippalen Infekt heimgesucht. Gleich sechs Spieler können die Reise in das Ruhrgebiet nicht antreten, wie Trainer Frank Schmidt am Donnerstag sagte. Stattdessen werden erstmals überhaupt fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum im Kader des Tabellensechsten stehen.

Von dpa