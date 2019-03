Bilder gegen den Krieg: «Fotografinnen an der Front»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Arbeit von Fotoreporterinnen in Krisengebieten ist Thema einer Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast. «Fotografinnen an der Front. Von Lee Miller bis Anja Niedringhaus» zeigt 140 Bilder von acht Bildjournalistinnen aus Kriegsgebieten wie Vietnam, Afghanistan, Irak oder Iran. «Das ist keine leichte Kost, das ist uns bewusst», sagte Museumschef Felix Krämer am Donnerstag über das Thema der Schau. Auch in der Kriegsberichterstattung seien Meisterwerke entstanden. Viele der in den vergangenen 80 Jahren entstandenen Aufnahmen wurden in internationalen Zeitungen und Magazinen gedruckt und weltbekannt. Die Ausstellung dauert vom 8. März bis zum 10. Juni.

Von dpa