BVB-Trainer Favre nennt keine Namen von erkälteten Spielern

Dortmund (dpa/lnw) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hält sich vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-16. VfB Stuttgart zu möglichen Ausfällen bedeckt. «Momentan ist das schwer zu sagen. Zwei, drei Spieler sind erkältet. Wir wissen nicht, ob sie beim Training am Freitag da sein werden», sagte der 61-Jährige. Welche seiner Fußballprofis von den Erkältungen betroffen sind, sagte Favre am Donnerstag nicht.

Von dpa