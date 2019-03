Mönchengladbach: Vertagsverlängerung mit Raffael bis 2020

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Zwei Tage vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach den Vertrag mit seinem 33 Jahre alten brasilianischen Stürmer Raffael bis zum 30. Juni 2020 verlängert. «Raffael war in den vergangenen Jahren unser torgefährlichster Angreifer, nach wie vor ist er ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, und wir freuen uns, dass er uns auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen wird», sagte Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag. Seit 2013 bestritt Raffael für die Borussia 185 Pflichtspiele und erzielte 72 Treffer.

