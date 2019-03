Köln (dpa/lnw) - Nach dem angekündigten Rücktritt von Werner Spinner als Präsident des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln wird der ehrenamtliche Mitgliederrat wahrscheinlich in der kommenden Woche über Spinners Nachrücker in den Vorstand entscheiden. Das erläuterte ein Vereinssprecher des Tabellenführers am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa