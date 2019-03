Durch Lkw-Kamera geklärt: Baum verursachte tödlichen Unfall

Kerpen (dpa/lnw) - Der tödliche Unfall am Rosenmontag auf der Autobahn 4 bei Kerpen ist durch einen vom Sturm umgewehten Baum verursacht worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag nach der Auswertung einer Lastwagen-Kamera mit, die den Unfall zufällig aufgenommen hatte. Der Baumstamm sei den Ermittlungen zufolge in Kopfhöhe des Fahrers, eines 57 Jahre alten Bulgaren, in das Auto eingeschlagen und habe den Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort getötet, so die Polizei.

Von dpa