Sanierung der Beethovenhalle wird immer teurer

Bonn (dpa/lnw) - Die Sanierung der denkmalgeschützten Beethovenhalle in Bonn verzögert sich weiter, auch die Baukosten steigen. Mehrere auf der Baustelle beschäftigte Firmen hätten gekündigt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Dies habe Auswirkungen auf den Kosten- und Zeitplan. Die Instandsetzung der 1959 eröffneten Konzerthalle sollte eigentlich 2020 beendet sein. Jedoch spielt die Halle beim Beethovenfest zum 250. Geburtstag des in Bonn geborenen Komponisten im nächsten Jahr keine Rolle mehr. Die Stadt geht nun von einer Fertigstellung im Jahr 2022 aus. Neue Ausschreibungen seien nötig.

Von dpa