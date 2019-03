Roland Kaiser: Der SPD fehlt ein Allheilmittel

In der Flüchtlingspolitik hätte er sich gewünscht, dass alle EU-Länder sich bereit erklären, entsprechend ihrer Größe Zuwanderer aufzunehmen. «Wir haben ja ein Solidaritätsprinzip in der EU . Da muss man auch mal sagen: Dann passt du nicht in unsere Gemeinschaft, wenn du nicht diese humanitären Ziele verfolgst», erklärte Kaiser .

Der 66-Jährige («Santa Maria»,«Joana») bringt in einer Woche sein neues Album «Alles oder Dich» auf den Markt. Am Freitag veröffentlichte er den von Rosenstolz-Sänger Peter Plate geschriebenen Song «Liebe kann uns retten». Darin nimmt Kaiser indirekt Bezug auf das Erstarken rechter Parteien in Europa.